Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de agosto de 2024 INFORME

Con guiño al Gobierno, la Fundación Pensar presentó su segundo informe destacando el déficit cero y la baja de inflación

La Fundación Pensar, presidida por la diputada del Pro María Eugenia Vidal, lanzó hoy su segundo informe de gestión con el análisis del gobierno de Javier Milei a siete meses del inicio del mandato libertario

Compartir