De la marcha de San Cayetano a la Rosada: Francos y Bianco cara a cara

El miércoles 7 de agosto será una jornada clave para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en medio de la disputa que sostiene con el presidente, Javier Milei. Mientras prepara una columna para participar de la marcha de San Cayetano, se prevé una reunión entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El pedido de fondos adeudados será reiterado en el encuentro.



El enfrentamiento entre Axel Kicillof y el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tuvo su capítulo más hostil con la decisión de trasladar la planta de GNL a Río Negro y dejar con las manos vacías al territorio bonaerense. En medio de fuertes cruces, ahora tendrán la oportunidad de verse las caras para buscar entablar diálogo entre las partes.



Desde Calle 6 confirmaron a La Tecla que este miércoles a las 17 horas en la Casa Rosada se llevará a cabo una reunión entre el jefe de Gabinete de la nación, Guillermo Francos, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Le vamos a reclamar todo lo que nos deben”, adelantaron en relación al encuentro. Entre las solicitudes le harán llegar la propuesta del traspaso de obras nacionales que consideran clave para el desarrollo de la infraestructura y producción. Entre ellas aparecen el Canal de Magdalena, la Autopista Presidente Perón y la bajada de Autopista Buenos La Plata hacia Ensenada.



Desde el Gobierno bonaerense no pierden oportunidad para denunciar los fondos que Nación le quitó en concepto de transferencias no automáticas, programas, compensaciones y obras públicas, entre otros ítems. Asimismo, indicaron se ven perjudicados por la baja en la coparticipación debido a la recesión provocada por el plan económico de Milei.



De hecho, Bianco sostuvo el lunes que existe una pérdida de recursos de unos 1,9 billones de pesos. Entonces, explicó: “Eso se responde con la caída de la recaudación provincial por la crisis económica que estamos atravesando. Esos son 218 mil millones de pesos menos con los que contó la provincia durante el primer semestre. La caída de la coparticipación que recibe la Provincia, justamente por la caída de la actividad económica, se traduce en 964 mil millones de pesos menos recibidos en comparación con el primer semestre del año pasado”.



En cuanto al reparto de ATN a las provincias, dio a conocer que “desde que empezó el gobierno de Milei se realizaron transferencias discrecionales a las provincias en el marco de los aportes del Tesoro Nacional, unos 26.300 millones de pesos que el Gobierno nacional decidió entregar a determinadas jurisdicciones. A la provincia le tocó cero pesos”.



Además, sobre la obra pública, recordó: “Se trata de mil obras aproximadamente por un total de 4,5 billones de pesos, obras absolutamente necesarias para la provincia de Buenos Aires: puentes, caminos, Centros de Atención Primaria para la Salud, hospitales, escuelas”.



Días atrás, Francos se refirió a la decisión de trasladar la instalación de la planta de GNL a Río Negro y no dejarla en Bahía Blanca. En declaraciones a LN+, el funcionario de Milei sentenció: “Kicillof está equivocado”. En ese sentido, marcó diferencias con el Gobernador bonaerense en medio de un clima tenso.



“Lo que hicieron YPF y Petronas es establecer cuál era la locación que más convenía”, añadió y sostuvo: “Sin siquiera considerar el RIGI, la provincia de Río Negro tenía mejores condiciones técnicas y era más eficiente para la inversión”.



En tanto, ya había adelantado la posibilidad de encuentro con funcionarios provinciales, pero advirtió que las divergencias complican el diálogo entre las partes. A su vez, afirmó que “las diferencias ideológicas y sesgadas” que tiene con el gobierno de LLA “hacen que sea más difícil”.



El 30 de mayo, Francos recibió al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Sin llevarse respuestas concretas, desde la Provincia plantearon la necesidad de avanzar con la obra de la Autopista Presidente Perón.



Horas antes del encuentro pautado se llevará a cabo la movilización de San Cayetano convocada por la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y sectores eclesiásticos. Será una jornada de protesta contra las políticas de Milei y marcará otro hecho en el que parte del peronismo saldrá a las calles.



Bajo la consigna “Pan, paz, tierra, techo y trabajo” se desplegará una marcha que culminará en Plaza de Mayo. En ese marco, se prepara la participación de una “columna bonaerense” con la participación de intendentes, ministros y funcionarios provinciales.



En la tarde del lunes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para organizar la movilización del miércoles. La Patria es el Otro, la organización que lidera Andrés Larroque, ya lanzó la convocatoria y será uno de los sectores que participarán de la acción callejera.



Hasta el momento no está confirmada la presencia de Kicillof en la marcha debido a la agenda que posee en el interior bonaerense. Ese día tiene previsto inaugurar Centros de Atención Primaria de Salud en Lezama y Villa Gesell.