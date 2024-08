Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de agosto de 2024 CLIMA DE ÉPOCA

“Se compra lo necesario”: caen las ventas en los almacenes y acumula un 20%

En medio de la caída del consumo, desde la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires alertaron sobre el crecimiento de la recesión, el aumento de las deudas de los clientes y el cierre de los comercios.

Compartir