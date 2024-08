Volver | La Tecla Nacionales 6 de agosto de 2024 DOLOR DE CABEZA

Cancelaron vuelos de American Airlines y hay más de 1000 argentinos varados

Muchas personas que encuentran en Miami y Nueva York a la espera de una pronta solución para poder viajar a la Argentina. Desde la aerolínea anunciaron que el origen del problema se origino por un desperfecto técnico que data de principios de mes.

