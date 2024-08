Volver | La Tecla Nacionales 6 de agosto de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Diego Mayorga Díaz

dmayodiaz

El tire y afloje entre Milei y Vidal

A más de siete meses de gestión, el Presidente y el Gobernador de Santa Cruz van encauzando una relación marcada por tensiones, pero con el kirchnerismo como enemigo común

Compartir