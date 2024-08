Volver | La Tecla Informe Especial 6 de agosto de 2024 NOTA DE TAPA

El objetivo del PRO: ya se vislumbra la disputa por la Provincia

¿Fusión sí o no con LLA? Mientras esa discusión impera en el universo amarillo, Ritondo, Santilli y Valenzuela sueñan con la Gobernación. Mano a mano con cada uno. Espert es por ahora la opción libertaria

