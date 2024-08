Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2024 POSICIONAMIENTO

“Abollar a Kicillof”: Bianco al cruce de Milei y su falta de “fundamentos”

En una nueva conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cruzó al Presidente por sus políticas recesivas. "Se corrió un velo y se cayó una mentira", aseguró el ministro de Gobierno sobre la "decisión política" de no instalar la planta de GNL en la Provincia.

