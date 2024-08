Volver | La Tecla Nacionales 4 de agosto de 2024 ECONOMIA

Romper el chanchito: 57% de los argentinos quema ahorros para llegar a fin de mes

Según indica el estudio realizado por el Observatorio de Expectativas del Consumidor de la consultora Trendsity, el 57% de los encuestados recurrieron a reservas propias afrontar gastos mensuales. “La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos", aseguró en su momento el ministro de Economía, Luis Caputo.

Compartir