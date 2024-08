Volver | La Tecla Nacionales 3 de agosto de 2024 SABADO DE ACCION

Cristina en México:“Pido, por el legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas electorales en Venezuela”

La expresidenta participó de una jornada organizada por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Estuvo acompañada por dos intendentas bonaerenses.

Compartir