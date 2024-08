La guerra fría en el peronismo bonaerense que se reactivó tras la embestida de Milei

La intervención del Gobierno nacional en la decisión de la instalación de la planta de GNL fue determinante para que la provincia de Buenos Aires se quedara con las manos vacías y sin la inversión más gran de la historia en el país.sintió el impacto y todas las miradas se posaron sobre. Ahora el Gobernador busca responder a la embestida y mientras se prepara para un nuevo round contradebe lidiar con un peronismo en el que resurgieron los malestares internos., dijo un intendente del interior aluego de la cumbre que se realizó el viernes en la Gobernación. Allí, Kicillof juntó a 40 alcaldes de los más cercanos en la reunión de la que también participaron la vicegobernadora,, y los ministrosEl Gobernador cerró una de las semanas más complicadas para su gestión rodeado del círculo que lo respalda políticamente y que lo proyecta a futuro como el líder del peronismo. Les encomendó a los jefes comunales que. Por supuesto, responsabilizó al Presidente por lo acontecido y consideró que se trató de un nuevo ataque hacia los bonaerenses.“Evaluamos la forma de organizarnos, cómo encarar está problemática de un Gobierno nacional que ataca a la Provincia por haber elegido otra opción política”, contó un mandamás del Conurbano y agregó:. En la misma sintonía, otra voz del interior expresó: “Es el mejor gobernador que tenemos”.De esta forma, Kicillof no solo de recostó sobre el sector más afín, sino que también empoderó a los intendentes para que salgan a respaldar la gestión con más acciones en los municipios y para fortalecer políticamente al espacio en la disputa con Nación. Entre los presentes resaltaban:(La Plata),(Ensenada),(Berisso),(La Matanza),(Ezeiza),(Ituzaingó),(Florencio Varela),(Pilar)(Villa Gesell),(General Paz),(Mar Chiquita),(Salto),(Alberti),(L. N. Alem),(Carlos Tejedor),(Coronel Rosales),(Laprida),(Benito Juárez).En la Gobernación afirman que “no es un hecho aislado, sino que es un plan sistemático de ataques a la provincia de Buenos Aires”. Por ese motivo, se espera que el lunes en la conferencia de prensa que encabece Bianco en el Salón Dorada se hagaLa otra cara de la misma moneda se vio en las acciones que se concretaron -y las que no- en. Las hostilidades internas a gran escala por ahora se mantienen suspendidas, peroLa primera acción se llevó a cabo el miércoles cuando Kicillof encabezó la conferencia de prensa en la Gobernación luego de que el Gobierno nacional resolviera quitarle la inversión dea la provincia. La foto del día fue con gusto a poco y generó ruido por lo bajo a pesar que desde el entorno del Gobernador se encargaron de remarcar que habían recibido el apoyo de los distintos sectores y evitaron hacer leña del árbol caído en un contexto adverso.El acompañamiento de los más cercanos al Gobernador y la ausencia de varios miembros del gabinete, además de los principales popes de UP, levantaron especulaciones sobre el estado de la situación interna. De esta manera,. Tal acción cobró relevancia en las lecturas que se realizaron luego de un encuentro que sirvió para balancear lo sucedido y trazar perspectivas de cara a lo que se viene en apoyo a Kicillof.De todos modos, ambos sectores pueden hacer gala que su tropa salió en apoyo al Gobernador con diferentes posicionamientos en redes sociales. Incluso, el Partido Justicialista bonaerense, presidido por, sacó un comunicado al día siguiente del hecho que marcó a fuego el escenario político. Además, el camporista, jefe de bloque de diputados bonaerenses, fue uno de los que participó activamente en la previa al viaje fallido que realizó la comitiva legislativa a Bahía Blanca.“Nuestra postura está expresada en el comunicado del PJ bonaerense”, afirmaron desde el camporismo a este medio. Además,El Frente Renovador sí puso énfasis en la situación que atraviesay marcó distancias con sus socios de Unión por la Patria. En un documento elaborado, el sector que lideraseñaló: “En consonancia con la posición histórica que ha tenido este espacio, instamos al Gobierno de Venezuela a que haga públicas de inmediato las actas detalladas de la votación en la que, de manera irregular y sin mostrar ninguna evidencia que lo respaldara, se anunció el triunfo de Nicolás Maduro como presidente”. Por su parte, Kicillof cuando fue consultado sobre el proceso que atraviesa el país latinoamericano, respondió: “Que se resuelva en paz y dentro de la democracia".Por los canales subterráneos, cerca del Gobernador trasciende que quizás esperaban un acompañamiento mayor durante la semana. No obstante, fiel a su estilo,para encarar los pasos siguientes.