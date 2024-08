Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de agosto de 2024 NUEVA POLEMICA

Mayoristas alzan la voz contra el proyecto de ley de góndolas provincial

Los empresarios del sector se mostraron en desacuerdo con la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca fortalecer a las pymes y brindar equidad en la competencia.

