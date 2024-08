Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de agosto de 2024 TRANSPORTE

Nuevo golpe al bolsillo: aumenta el colectivo en el AMBA

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, confirmó que la semana que viene se oficializará un nuevo aumento al boleto. El último fue en febrero. Cómo quedarán los montos con y sin SUBE

Compartir