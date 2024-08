Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de agosto de 2024 REQUISITOS QUE PRIVAN

Por Simón Reyna

reyna4_simon

Transporte escolar para unos pocos

Una vez más, la vuelta a clases enfrenta una serie de impedimentos. Negociaciones trabadas con los transportistas y requisitos insólitos limitan los alumnos de un servicio esencial

