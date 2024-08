Con críticas y elogios a Milei, Macri relanzó el PRO y rechazó una fusión con LLA

La cúpula del partido amarillo estuvo presente en el Arenas Studios desde las 18, esperando el discurso del “líder”. Previamente, participaron distintos paneles en el que debatieron intendentes, legisladores y gobernadores que representan al partido. Guillermo Montenegro, Soledad Martínez y Martín Yeza, fueron algunos de los que tomaron la palabra al inicio del acto y sostuvieron que es momento de “volver a ser un equipo” y volver “a mirar para adelante”.

En dicho debate, los intendentes trataron temas de la interna y el quiebre entre los bullrichtas y los aliados de Mauricio Macri e hicieron un mea culpa por las elecciones perdidas en las generales del 2023. Además, se refirieron a sus experiencias en sus municipios y apuntaron contra el peronismo y el radicalismo. En esa línea, sostuvieron que el PRO fue la fuerza política que llegó a romper con el bipartidismo.





Luego del turno de los intendentes, fue momento para los gobernadores, el chubutense Nacho Torres, el entrerriano Rogelio Frigerio y el Jefe de Gobierno Porteño Jorge Macri. Los tres representantes hablaron de la capacidad de pensar a mediano y largo plazo, de eficiencia y transparencia. Otro punto tuvo que ver con la gestión en cada una de sus provincias.



El debate de los referentes provinciales se vio interrumpido por la llegada de Esteban Bullrich que fue ovacionado por todos los presentes.









Pasadas las 19, y ante un marco repleto, Mauricio Macri comenzó su discurso muy emocionado e hizo un repaso del inicio del partido junto a todos los dirigentes que se encontraban posicionaron detrás del “líder”. Además, agradeció a cada uno de los pioneros del partido y particularmente a una nueva líder como lo es la joven Soledad Martínez.





Luego de los agradecimientos se refirió a las principales ideas que lo llevaron a fundar el partido. “Llegamos a la política con las ideas del cambio, somos un partido preparado para llevar las propuestas a la acción. Además, sostuvo que, “Sabemos nunca dijimos que iba a ser fácil, nuestro para qué es la transformación, pase lo que pase, le moleste a quien le moleste” sostuvo el expresidente.



Por su parte, repasó todos los logros del partido e hizo hincapié en ser la tercera opción entre derecha e izquierda como una estructura de poder sana. “Aportamos sensatez a la Argentina”.



Luego llegó el capítulo de las autocriticas y sostuvo que "la unidad por la unidad" les hizo peor, "fuimos más juntos que cambios”.





Coincidió con el presidente Javier Milei que la mayor fortaleza fue la evolución del pensamiento de los argentinos y apuntó contra el kirchnerismo, "tenía que llegar al gobierno de Alberto Fernández para darnos cuenta que el populismo era un modelo agostado, fue ahí que la mayoría del país notó que teníamos que tener un cambio económico grande”.



Además de llenarlo de elogios al presidente Javier Milei, Mauricio Macri sostuvo que el déficit que tiene el mandatario nacional es el "de construir un equipo", y aunque agregó que el libertario se rodeó con personas muy valiosas sostuvo que no es suficiente, "armar un equipo es más que sumar gente valiosa, la organización es clave en el ejercicio del poder. Los roles tienen que estar claro"



En ese sentido, sostuvo que el presidente le propuso hacer una fusión al PRO, pero aunque mostró afecto y cercanía con Javier Milei, la respuesta del expresidente fue clara, "nadie se casa sin antes conocerse y convivir". En ese sentido le sugirió ir de menor a mayor y ofreció su ayuda para fortalecer su gestión con "nuestra sana y única vocación de que el cambio se haga realidad", sostuvo el presidente del PRO.



Además recalcó el apoyo de su partido al gobierno nacional. "Desde la fiscalización y hasta el día de hoy con la Ley Bases el PRO ha hecho todo lo que estuvo que al alcance para brindarle al gobierno las herramientas extraordinarias que necesita para emprender la liberación de la Argentina", describió el expresidente.



En esa línea, elogió los primeros meses del gobierno y sostuvo que es "inédito en el mundo" entero y felicitó por las medidas económicas del presidente y su equipo. Sin embargo sostuvo tiene una debilidad para implementar ciertas medidas, "los cambios que hay que hacer requieren de una ingeniería que lleva tiempo y hoy el tiempo pesa, los argentinos quieren más cambios y más rápido" y se puso a disposición para la búsqueda del crecimiento.









Aclaro que no es un trabajo fácil "gestionar un Estado tomado por la militancia K lleva tiempo, pero con un método de trabajo gestión en equipo y dirección, se puede lograr, pero es un desafío a ayudar a quien no está disputo a ser ayudado, apuntando contra el circulo que rodea a Javier Milei, "lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno", detalló.



Luego se refirió a su idea del país que sueña, "Hay que llevar el Estado al mínimo tamaño necesario para volverlo eficiente y fortalecer el crecimiento, eso es PRO", sostuvo Mauricio Macri y agregó es fundamental trabajar en las instituciones ya que no alcanza "con un presidente honesto, cada institución debe ser conducida por gente idónea y honesta".



Llegando al final de su discurso de poco más de 20 minutos, Mauricio Macri afirmó que la única vocación del PRO “es ayudar a que el cambio se haga realidad, el pro ha hecho todo para proporcionarle al gobierno las herramientas que necesita para proponer la liberación de la Argentina”, cerró el expresidente.