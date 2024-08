Volver | La Tecla Municipios 1 de agosto de 2024 TRES ARROYOS

Escándalo en el HCD: suspendieron la sesión por agresiones de una edil a secretaria legislativa

La situación se dio tras el análisis de un expediente de licitación para el sistema de monitoreo local. Hubo gritos, portazos y cuarto intermedio hasta el lunes.

