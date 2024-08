El próximo paso de Kicillof, la foto con gusto a poco y un round ganado por Milei

El Gobierno bonaerense acusó el golpe luego de que se conociera que la instalación de la planta de GNL se muda a Río Negro. Axel Kicillof ensayó la primera respuesta contra Javier Milei y prepara los próximos pasos para evitar nuevas fugas de inversiones. La comunicación con YPF que confirmó la teoría del Gobernador. La foto del día después hace lugar a especulaciones sobre la situación interna en Unión por la Patria (UP).



Desde el martes por la mañana el clima en la Gobernación comenzaba a tomar temperatura ante las primeras versiones que presagiaban lo que finalmente sucedió. La provincia de Buenos Aires se quedó sin la inversión multimillonaria de Petronas y los teléfonos estallaron por la tarde de ese mismo día mientras la comitiva legislativa -con miembros del oficialismo y la oposición- armada para visitar Bahía Blanca se encontraba en pleno viaje.



Con la decisión tomada por parte del directorio de YPF, desde la Calle 6 manifestaron que hasta ese momento no habían sido notificados por la empresa. “Es Milei y el gobierno nacional el que tiene que explicar por qué cambió de destino una inversión anunciada y presupuestada”, fue la primera reacción de la Provincia ante la noticia que cayó como un balde de agua fría. En esa línea, sentenciaron: “Es una decisión política e improvisada”.



Las horas corrieron y este miércoles por la mañana Kicillof encabezó una conferencia de prensa en el Salón Dorado. Allí utilizó los micrófonos para responsabilizar a Milei por la decisión y recordar todas las medidas que tomó que perjudicaron a los bonaerenses. También se encargó de reiterar hasta el hartazgo que no debió a que la provincia de Buenos Aires no adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y que el mismo se encuentra vigente a pesar de que todavía no está reglamentado.



El Gobernador dio a conocer que mantuvo una charla telefónica con Horario Marín -presidente de YPF- y lo contó con algunos detalles. "Marín me dijo que la decisión no tiene nada que ver con el RIGI provincial. Dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, dijo y explicó: Qué ‘teóricamente’ es más conveniente instalarla no se sabe en qué lugar exacto que en el puerto más importante y me confirmó en Bahía Blanca las inversiones de MEGA y PROFERTIL por 2200 millones".



Según pudo conocer La Tecla, la charla entre ambos fue “picante” y hubo lugar para que Kicillof le reclamara respuestas a Marín ante lo acontecido. Desde Calle 6 trascendió que el titular de YPF le admitió al mandatario provincial que Milei aceleró la decisión de elegir Sierra Grande sobre Bahía Blanca ante la iniciativa que había adoptado el Gobierno bonaerense en los últimos días. La no oposición a que la Legislatura adhiera al RIGI y la creación de un proyecto provincial para complementar al régimen nacional, fueron los motivos por los cuales la Casa Rosada avanzó con la oficialización de la elección del lugar.



En el Ejecutivo provincial dudan de que la inversión comience antes del 2027 y hasta ponen reparos sobre quién pondrá la plata para la realización de los trabajos previos que se deben realizar en el lugar seleccionado. “Esto se va a caer como un piano de cola. Quiero ver cuando empiecen a colocar los ladrillos, hacer las rutas y poner los caños”, indicaron y agregaron: “Ahora corre el reloj para Milei”.



Sin embargo, no quieren profundizar en el tema para evitar tensiones con la provincia limítrofe y porque quieren darle un cierre el tema. En ese sentido, en el entorno del Gobernador remarcaron que “la judicialización no es la primera alternativa a la decisión política que se ha adoptado”.



Por su parte, un ministro del gabinete sostuvo que “no habrá ninguna consecuencia sobre Axel” porque entiende que “Milei quiere fundir y disciplinar a la provincia de Buenos Aires. Incluso dijo que la discusión se encuentra polarizada como todo en la sociedad y que habrá quienes lo critiquen y otros que lo apoyen. De todos modos, se lamentó por lo sucedido y dejó entrever una autocrítica ya que el proyecto “no lo concretamos durante el gobierno de Alberto Fernández”.



Lo llamativo de la jornada fueron las ausencias registradas en un momento en el que Unión por la Patria recibió un duro golpe con efecto en la provincia de Buenos Aires. Kicillof estuvo en el escenario junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. Entre los presentes también estaban, entre otros: el ministro de Transporte, Jorge D’ Onofrio; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.



La falta de varios ministros, legisladores e intendentes en el lugar fue otro de los datos de la jornada. A diferencia de la conferencia de prensa realizada a fines de febrero para denunciar el recorte de fondos de nación, no estuvieron los socios de UP. En aquel entonces participaron Máximo Kirchner, Eduardo “Wado de Pedro, miembros del Frente Renovador, intendentes, diputados, dirigentes de la CGT y las dos CTA y movimientos sociales.



La situación interna del oficialismo se sabe que está atada con alambre, pero en la Gobernación no entraron en la polémica. De hecho, señalaron que durante las últimas horas recibieron el apoyo de los diversos sectores del peronismo y que hubo charlas entre los principales dirigentes. “Fue una decisión intempestiva y no convocamos a participar”, comentaron ante la consulta sobre las ausencias.



Tras la finalización de la conferencia de prensa, comenzaron a verse los pronunciamientos de los ministros y jefes comunales del peronismo sobre el tema que tuvo en vilo a la política bonaerense. No obstante, las especulaciones sobre el impacto hacia el interior comienzan a crecer y nadie puede asegurar que no existan consecuencias al respecto.



Con la intención de dar vuelta la página, desde el Senado bonaerense se encuentran preparados para avanzar en la discusión del proyecto del Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas y adaptarse a las inversiones que se espera que lleguen. Ahora la tarea será hablar con los bloques de la oposición para buscar el acompañamiento necesario y desde la Gobernación insisten en que no hay ningún inconveniente en que le agreguen a la iniciativa un artículo que señale que el RIGI está vigente en territorio bonaerense.