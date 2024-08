Volver | La Tecla Nacionales 31 de julio de 2024

Por Mariela Branda

marielabranda

Quiénes son los miembros del directorio de YPF y cómo votaron en la disputa por el GNL

El cuerpo se reunió ayer por la tarde y definió que será el puerto de Punta Colorada el elegido para la mega inversión que hará la compañía junto a Petronas. Uno por uno los nombres de los directores, a quiénes representan y responden y cómo fue el conteo de votos

Compartir