Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2024 DECLARACIONES

Susbielles arremetió tras perder el proyecto GNL: "Somos conscientes del daño que se produjo a Bahía Blanca"

Tras conocerse la decisión de instalar la planta de GNL en la provincia de Río Negro, el intendente de Bahía Blanca, brindó una conferencia donde sentó su postura al respecto

Compartir