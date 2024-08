Volver | La Tecla Nacionales 31 de julio de 2024 ATENCION

Cambio de era: cómo funcionará el Registro Automotor Digital

Así lo confirmó el ministro Mariano Cúneo Libarona, quien anunció el fin de los registros físicos. Del mismo modo, las patentes no tendrán vencimiento con la nueva modalidad

Compartir