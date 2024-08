Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2024 GNL EN RÍO NEGRO

En Gobernación dicen que “Milei deberá explicar por qué cambió el lugar de la inversión”

La noticia cayó como balde de agua fría en La Plata, aunque Nación no hizo ninguna comunicación oficial sobre la confirmación de que la planta de Gas Natural Licuado no irá a Bahía Blanca. En el entorno de Kicillof aseguran que nada dependía de una decisión de la Provincia, que igual avanzará con el RIGI bonaerense.

