Buenos Aires 30 de julio de 2024 LEGISLATIVAS

La política se prepara para la reforma a las PASO y en Provincia hay varios proyectos

Con el retorno de la actividad legislativa en el Congreso de la Nación, los principales espacios opositores pondrán primera para analizar la propuesta oficialista de una reforma política que incluya la modificación o eliminación de las PASO entre los puntos más destacados.

