El radicalismo lomense no resistió las tensiones y se rompió el bloque

En Lomas de Zamora se viven horas de máxima tensión en Evolución, a raíz de disputas internas el bloque se romperá en dos. Diálogos y cercanías con el oficialismo fueron el detonante.

