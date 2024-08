Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2024 A LA VANGUARDIA

Inteligencia artificial: usos de una tecnología que hace su desembarco en la política

El Ejecutivo nacional dio luz verde a la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), sin embargo, no es nueva su aplicación en la política. Antecedentes, novedades y cuestionamientos

