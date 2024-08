Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2024 LA TECLA PATAGONIA

El impacto de las prórrogas a las petroleras en Río Negro

La Legislatura provincial aprobó el proyecto del Ejecutivo que indica la prórroga a las concesiones en yacimientos de gas y petróleo por 10 años, y ahora comienza una etapa de renegociación.

Compartir