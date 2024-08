El largo trayecto de la sucesión de Kicillof

El escenario económico, político y social obliga a Unión por la Patria (UP) a transitar una larga ruta hacia el 2027 con paradas más que hostiles mientras libra una batalla interna que parece no tener fin. El daño provocado portras su victoria en 2023 todavía hace mella en un peronismo que trata de reconstruirse. Mientras se lame las heridas, la provincia de Buenos Aires es la principal trinchera desde la que intentará retomar el mando nacional. Uno de sus capítulos a resolver seráy -aunque se presume apresurado- ya hay nombres sobre la mesa.La figura del Gobernador bonaerense gana terreno no solo porque fue reelecto por una gran diferencia de puntos sobre su inmediato perseguidor en plena catástrofe electoral peronista, sino también porque. Al tiempo que lidia con la asfixia económica provocada por la Casa Rosada y trata de sostener elementos básicos de la gestión, proyecta su futuro más allá de la provincia.Kicillof se aleja del clamor presidencial que lo rodea tanto por su mesa política como de la militancia desencantada por gran parte de sectores del justicialismo. Sin embargo,. En una hipotética candidatura presidencial, además de precisar de gran parte del peronismo -y otros porciones que van desde el centro hacia la izquierda-, tendrá que resolver que de mínima el proceso de su sucesión sea lo menos dañino posible.La situación interna deno genera certezas sobre que el camino para resolver quién será el ungido para compulsar por la Gobernación sea sin guerra abierta. De hecho, en la actualidad -al margen de los vaivenes de las hostilidades-. La falta de una conducción clara y legitimada por la diversidad de tribus provoca inestabilidad a la alianza.No obstante, con toda una vida por delante, los nombres aparecen sobre la mesa. Muchos de ellos son mencionados en reuniones de dirigentes de peso y otros emergen por propio entusiasmo. Con distintos perfiles y de diferentes sectores, los que hoy están mañana pueden no estar. De todos modos,El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos,, es un dirigente que ya está en la lista de posibles sucesores de Kicillof. La experiencia en la gestión es uno de sus puntos fuertes, como así también susin enfrentar a los suyos, pero con una clara oposición a Milei. Además, es uno de los integrantes de la mesa que le da volumen político al Gobernador.Entre sus referencias se encuentran, distrito de los más complejos de la Primera Sección electoral. También fue ministro nacional durante la gestión dey pudo desplegar su capacidad ejecutiva al frente de una cartera que tenía a su cargo la obra pública.Quienes lo conocen a Katopodis señalan que ahora su tarea está puesta en administrar los recursos del ministerio en tiempos de crisis y llevar obras a los municipios. Mientras lleva sus charlas dea distintos puntos de la provincia,y busca evitar rencillas al respecto.Por el lado detambién anotan a los suyos. La organización conducida por el presidente del PJ bonaerense,, mantiene una relación tirante con Kicillof y cuenta como aliados al grupo que se referencia con, entre otros. Con línea directa con, poseen un peso específico determinante en Unión por la Patria.es quien gana metros hacia el sillón de Dardo Rocha. El actual senador nacional, oriundo del distrito de Mercedes, forjó un perfil distinto al de sus compañeros camporistas y, sin bajar sus banderas históricas,. Su fallida candidatura presidencial todavía resuena en los pasillos, pero es uno de los nombres que se tienen en cuenta.es la otra carta con la que puede hacer fuerza la “orga”. Nacida en el año en el que el país recuperó la democracia tras la dictadura cívico militar,. Con un rol de confrontación directa de ideas tanto con la oposición como con varios sectores del peronismo, administra el municipio dey forma parte de la plana mayor camporista., señalaron desde el camporismo asobre los nombres en danza y negaron rotundamente que sea algo que se hable en su espacio. En esa línea, manifestaron: "Lo importante es ver cómo le ofrecemos a la gente de acá a lo que viene un proyecto que vuelva a enamorarlos y plantear la prioridad que sea con la gente adentro con un proyecto de país que no sea el actual.".En otros vagones del tren también surgen intendentes a tener en cuenta. Uno de ellos -según pudo conocer este medio- es el de, el jefe comunal de. Tras su paso por el ministerio que hoy ocupa Katopodis en reemplazo Agustín Simone -hombre cercano a Kicillof- allá por el 2021 volvió al pago chico.. A principios de julio mantuvo un encuentro con el exgobernador de Mendoza y actual alcalde de Malargüe, Celso Jaque, y la semana pasada se mostró junto a Ricardo Alfonsín.Elsaca a relucir a unas de sus principales dirigentas., intendenta de, ingresa en la primera selección hacia la Gobernación. Lo que la organización social comenzó a impulsar por lo bajo, luego se expresó públicamente en un acto en homenaje a Eva Perón., fue el canto de la militancia en la actividad del viernes 26 de julio en la que estuvo presente Kicillof. El espacio que tiene aentre sus filas reforzó su acercamiento al Gobernador en las últimas semanas, mientras venía de practicar un estricto equilibrio en la interna.Los movimientoslevantan especulaciones sobre sus perspectivas hacia el 2027. El enfrentamiento con La Cámpora y las severas críticas a Máximo Kirchner lo posicionan en el mapa general. Con varios mandatos como intendente deencima y con pasado en el Gobierno nacional, no son pocos los que leen que podría ir por la Gobernación. Sin embargo, fuentes consultadas por, aseguran que. Mientras tanto, pone a sus armadores en el territorio para sumarle estructura a Kicillof.Eles el otro socio de peso con el que cuenta la coalición derrotada por Milei a nivel nacional. Hasta el momento, el espacio liderado portrata de no dar pasos en falso y señalan que no es el momento de pensar en ninguna candidatura. La postura no se debe a la ausencia de pretendientes -que de manera subterránea caminan hacia el 2025 como primera escala-, sino a una táctica empleada paraSobre los requisitos que deben tener los candidatos, la historia contemporánea ha marcado dos grandes características de quienes luego gobernaron la provincia de Buenos Aires. Una de ellas es que. Alcanza con por breve repaso para saber que:(1987-1991) antes fue ministro de Economía de María Estela Martínez y de Comercio Exterior de Juan Domingo Perón;(1991-1999) fue vicepresidente de Carlos Menem;(1999-2022) fue ministro de Trabajo, después encabezó la cartera de Interior y luego pasó a ser vicepresidente;(2002-2007) tuvo un paso por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos;(2007-2015) previamente fue Secretario de Deportes y seguidamente ocupó la vicepresidencia y(2019-actualidad) que pasó por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo y después por el Ministerio de Economía. La otra particularidad -de la que no se hace tanta bandera- es que. Esto también incluye a(2015-2019) que fue vicejefa de Gobierno porteño y tras ser derrotada retornó a CABA para ser diputada nacional por ese distrito.Los más de 300 mil kilómetros cuadrados y 17 millones de habitantes en el territorio bonaerense. De ahí que primero haber tenido un paso por cargos con exposición nacional sea casi excluyente para librar la madre de todas las batallas. El desafío ahora también será poder contar con una“Quien tiene la voluntad de participar en política y tratar de acceder a cargos siempre debe tener la cabeza pensando en el futuro”, dijo un intendente del interior al ser consultado por los nombres en danza. En esa sintonía, sostuvo queLuego, indicó que “en el peronismo tenemos que adaptarnos de manera muy rápida a estos nuevos tiempos y tenemos la obligación que tiene que ver con nuestra historia, que es la representación de los trabajadores”. En tanto, consideró queDel mismo modo que en la Gobernación bonaerense se desentienden del clamor presidencial, también le esquivan a la discusión por la sucesión. Si bien las prioridades están puestas en gestionar en medio de la crisis fenomenal y combatir las políticas de Milei, comienzan a mirar hacia el 2025 como una parada clave., según cuentan integrantes de la mesa política de Kicillof. Por ese motivo, ven que la pelea por la birome será vital para diagramar también el 2027.El gobernador Axel Kicillof no puede ir por otro mandato en la provincia de Buenos Aires y proyecta su futuro a nivel nacional.UN DILEMA QUE SE REITERAOtro de los tantos puntos a resolver que tendrá la sucesión en la provincia de Buenos Aires también se expresa en los territorios. Los intendentes son grandes protagonistas de la vida política y sus aspiraciones electorales juegan un papel importante a la hora de tomar una decisión.En este marco, en la actualidaddebido a la ley que impide que sean elegidos por más de dos periodos consecutivos. El conflicto en puerta preocupa a los mandamases y comienzan a mover los hilos para echar por tierra la normativa.Sin eco en la-por el momento-, los alcaldes ya imaginan un escenario en que se borre del mapa la legislación actual. De hecho,, pero para eso todavía falta un largo trayecto que tiene diversos caminos sinuosos.Desde una de las tribus de Unión por la Patria en el parlamento señalan que no están de acuerdo con la limitación de las reelecciones por diversos motivos., afirmó. A su vez, expresó: “El límite lo que te genera es más quilombo que otra cosa. Porque reemplazar un intendente, reemplazar una gestión, mantenerla vigente, cuesta un Perú”.Unexplicó a La Tecla que la discusión también incluye una visión más amplia sobre la batalla electoral que debe librar el peronismo. “Si queremos ganar la elección presidencial debemos hacer una buenas elección en la provincia de Buenos Aires y en los municipios”, indicó y puso el ojo en queEn ese sentido, también se mostró a favor de que sea la población quien elija a sus representantes las veces que considere. Postura similar a la que expresan tanto desde la Gobernación como desde elNo obstante,, hacen eje en la rotación y la generación de nuevos líderes y le pone condimento al debate interno.Axel Kicillof y Verónica Magario, un vínculo que se fortalece con el tiempo.¿Y VERONICA MAGARIO?Entre las complicaciones que se encuentran para la sucesión se encuentra también las que impone la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Tanto Axel Kicillof comoforman parte de la fórmula que llevó a una nueva victoria al peronismo, pero que ninguno podrá volver a compulsar por la Gobernación en 2027.Quizás el caso más particular sea el de la actual Vicegobernadora ya que cumple con su segundo mandato en el cargo y. La exintendenta de La Matanza forjó más que un vínculo estrecho con el Gobernador y forma parte de la mesa política que lo rodea.El artículo 123 de laes claro y señala: “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período., sino con intervalo de un período”.Hasta el momento, pero eso no quita que no haya quienes piensen en cambiar ese artículo. Tener la posibilidad de otro mandato o reelección indefinida evitaría el denominado síndrome de pato rengo en los dos últimos años de gobierno y, en este caso, Kicillof tendría más herramientas para quedarse con la comandancia política del peronismo bonaerense.De esta manera,, que necesita no sólo volumen político sino también un esquema que le permita poder jugar al gobernador y a la vice en distintas canchas.El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, despliega en toda la provincia un ciclo de encuentros llamado “Peronismo, para qué?”.FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS TRES QUE PICAN EN PUNTAEl analista políticodialogó con La Tecla sobre las fortalezas y debilidades de quienes hoy aparecen en la mesa de posibles candidatos a gobernadores bonaerense. Sobre el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, realizó un repaso en cuanto a sus características., dijo en torno a la figura de quien también fuera ministro nacional en la gestión del gobierno nacional anterior. Asimismo, aseguró que "haber sido intendente de un municipio como San Martín es muy importante. Eso le da un plus de gestión en una provincia muy compleja y que viene teniendo gobernadores de afuera".En cuanto a las debilidades,. En ese sentido, explicó que el gobierno del Frente de Todos se retiró con una mala imagen delante del electorado.Sobre el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” de Pedro, Pablo Romá destacó que. "A eso hay que sumarle sus cualidades, pudo ser candidato a presidente”, añadió.También puso sobre la balanza el peso político que posee La Cámpora en Unión por la Patria. Por ese motivo, explicó que “dentro de la discusión, ser un buen candidato y ser de ese sector, lo pone en un muy lugar".Comparado con Gabriel Katopodis, de Pedro no pasó por el sillón municipal de ningún municipio, pero comparte haber sido ministro nacional. No obstante, Romá alertó quey que eso no le juega a favor al oriundo del distrito de Mercedes.La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, es otra de las principales apuestas que realiza La Cámpora en medio de la discusión por la renovación dirigencial.a tener en cuenta según Pablo Romá.El analista dijo a este medio que los tiempos actuales requieren de "dirigentes que tienen que construir mucho diálogo y Mayra tiene un perfil un poco más confrontativo, un poco menos de acuerdos, y eso no es un punto a favor". A su vez, en relación a los encontronazos que mantuvo con Jorge Ferraresi, aseguró queEn cuanto a sus puntos a favor, además de contar con la experiencia de gobernador un distrito clave en el Conurbano bonaerense, indicó queLa intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en el encuentro de "Mate y Debate" junto a vecinas del distrito.GUSTAVO MARANGONIEl politólogodialogó con La Tecla sobre los nombres que comienzan a surgir en el peronismo de cara hacia el futuro sobre la sucesión de Axel Kicillof en la Gobernación. No obstante, puso el ojo en el perfil de los candidatos y adelantó cuál será el desafió para la política bonaerense.Sobre las primeras figuras que surgen en la discusión, señaló: "Parece una especulación de carácter muy anticipado, pero que. Si uno mira la historia la provincia de Buenos Aires termina siendo para que gobiernen porteños porque están Kicillof, Vidal, Scioli, Ruckauf"."Entonces la pregunta es si los hombres del territorio que están planteando la posibilidad de la gobernación se proponen de verdad llegar a La Plata como gobernadores, y después en todo caso aparecerá el que mide", añadió.En esa línea, Marangoni manifestó que "En ese caso miraría a algún intendente o intendenta".Asimismo, en cuanto a las características de los candidatos, consideró: "Parece ser que para hacerte conocido en todo el territorio provincial y estar por arriba por arriba de disputas territoriales,. Esto fue así en los últimos 20 años, pero no necesariamente signifique que sea así para siempre"."Después de 20 años de gobernadores extranjeros y con una situación económica más difusa,. Dependerá de muchas cosas, va a requerir de mucha política y condiciones específicas, pero la historia le juega en contra", agregó.Más adelante, sobre el panorama político actual, remarcó que ". Entonces ahí parece que el peronismo tiene una ventaja adicional. Lo que ha logrado Milei hasta ahora parece ser más atractivo fuera del Conurbano". De todos modos, advirtió que "cuando el gobierno está pensando en eliminar la PASO está pensando en la provincia de Buenos Aires. Están pensando su ingeniera para las elecciones del año que viene".El senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, tras su fallida candidatura presidencial, ahora suena como uno de los posibles sucesores de Axel Kicillof en la Provincia.OTRO GRAN NUDOLas discusiones internas en el peronismo son moneda corriente con momentos en lo que se exacerba la beligerancia entre sus tribus, y con otros lapsus en los que se ponen en stand by las diferencias. Sin embargo,Con el antecedente del 2023 en la que muchos intendentes quedaron relegados de las listas seccionales,. Muchos ven en Axel Kicillof como la nueva esperanza y se encuadran bajo el ala del Gobernador a la espera de ser contenidos políticamente.Desde el interior la preocupación es mayor a la del Conurbano bonaerense debido a las dificultades que siempre les conlleva a los alcaldes poder dar el salto. Un viejo lobo de mar conductor de un distrito indicó a La Tecla que“Tenemos que encontrar todos la forma de determinar nuestros representes,y eso será un gran avance”, añadió. En esa línea, sostuvo que “alguien tenga la lapicera para determinar los nombres no va a tener un buen resultado si está ajeno a la mayoría de los votantes”.De todos modos, puso algunos reparos sobre la posibilidad de que pueda cambiar la dinámica de los armados y dejó la puerta abierta., consideró.Más adelante, el alcalde del interior remarcó que “Axel es el tipo al cual la gente convalidó con su voto. Si convenimos que queremos democracia, tenemos que cambiar ciertas cosas y”. En tanto, lanzó: “Tenemos que encontrarle la vuelta para estar todos juntos”.. En cada lugar vamos a juntar opiniones para cambiar el país y se tienen que respetar cada una de las territorialidades”, sentenció.