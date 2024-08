En medio de reclamos, IOMA busca soluciones en un distrito grande del interior

En medio de las presiones y pedidos de informes, el titular de IOMA Homero Giles desembarcó en la ciudad de la Tandil para solucionar el problema con los afiliados locales. Por la mañana participó de una reunión con el intendente Miguel Ángel Lunghi quien le mostró su preocupación por la situación de la obra social en la ciudad. Además por la tarde pactó un encuentro con autoconvocados que le exigen respuestas.



Luego de reunirse con el veterano intendente, Giles se refirió a la situación del municipio serrano y sostuvo que desde IOMA están “revalorizando las prestaciones del hospital municipal Ramon Santamarina” donde venían retrasados con los precios del nomenclador de todos los hospitales municipales, y estamos trabajando en una recomposición”. En ese sentido el titular de IOMA explicó que, a diferencia de años anteriores, “ahora se pudo ordenar un poco”.



En la reunión también participaron la presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Cecilia Martens, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Claudio Martínez Crovetto, el Diputado Nacional, Rogelio Iparraguirre, la Directora de Región Gral. Pueyrredón, Shirley María Celeste Lazo, y la Directora Provincial de Prestaciones, Nadia Iliana Daciuk.

Presenté un Pedido de Informe para que @kicillofok nos explique a los bonaerenses qué está haciendo con IOMA, cuántos afiliados tiene, presupuesto, valor de las prestaciones, estado de establecimientos y proyectos.



Por su parte, el presidente de la obra social de la provincia de refirió a la situación que le vienen exigiendo los afiliados autoconvocados y detalló que va a escuchar sus reclamos, “hoy tengo una reunión con ellos, me voy a juntar a charlar y escucharlos el tiempo que sea necesario. Hasta fines del año pasado recibimos afiliados, incluso de Tandil también, porque eso te abre la cabeza, te permite estar cerca, conocer en primera persona qué está pasando, cuáles son las necesidades, y claro que hay cosas que se pueden resolver más rápido que otras”, sostuvo Giles a un medio local.Además, se refirió al gran alcance de la obra social y la dificultad que genera llegar a todos los lugares, “es muy difícil manejar toda esta situación, porque IOMA tiene mucha escala. Si yo digo que hoy las demoras en entrega de prótesis son del 7 o 10 %, me dirían que tiene que ser mayor, pero eso es porque ante tanto ruido, no puede ser tan bajo. El problema es que tenemos muchos afiliados, son 2.200.000 afiliados, entonces ese porcentaje, son muchísimos casos”.Estas reuniones se dan en medio de las tensiones que llegan de todos lados, tanto en los municipios como en la legislatura bonaerense. El pasado fin de semana, el diputado provincial(PRO) presentó una solicitud de informes para que IOMA de detalles de su situación.En el pedido de informes, el legislador de la Cuarta sección solicita que se detalle el número de afiliados, y cuántos de ellos necesitan tratamientos urgentes. También el monto que se les ha abonado a los prestadores y proveedores desde enero a la fecha, con el agregado de la deuda que se mantiene con los mismos.Por otra parte, el pedido de informes focaliza en la situación del Sanatorio Belgrano de Mar del Plata, y con cuántos establecimientos de internación y camas cuenta IOMA en la ciudad balnearia; además de preguntar sobre el proyecto de una nueva clínica en el distrito gobernado por Guillermo Montenegro.Otro de los aspectos por los que se pide información desde la Legislatura es por el valor de la hora de prestación de los acompañantes terapéuticos; y en qué plazo se abonan tanto los honorarios de los acompañantes terapéuticos como los reintegros a los afiliados.Desde principios de año que la oposición viene reclamando soluciones a los atrasos en las prestaciones de la obra social.