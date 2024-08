Kicillof ahora edulcora la adhesión al RIGI y prepara el suelo para los brotes verdes

El dilema sobre la adhesión alcomienza a llegar a su fin mientras la provincia de Buenos Aires avanza con un proyecto complementario. Tras las severas críticas expresadas por, el Gobierno bonaerense deja en manos de la Legislatura la adhesión a la iniciativa de. Los pasos a seguir para lograr que germinen los brotes verdes.La avanzada de la administración nacional sobre la instalación de una planta de GNL con inversión de unos 50 mil millones de dólares puso en aprietos aal poner en duda la radicación en. La aparición decomo competidora genera un dolor de cabeza para el oficialismo bonaerense, que ahora busca nuevas herramientas para intentar seducir ay no perder terreno en la discusión.Hace dos semanas Kicillof anunció la creación del proyecto dey adelantó que lo enviará a la. La propuesta es un complemento a lo ya legislado por Nación y busca defender los intereses de la provincia de Buenos Aires al tiempo que se propone atraer grandes capitales.Desde la Gobernación señalaron aque, pero no brindaron una fecha concreta de presentación del mismo en el parlamento. De todos modos, mientras buscan consenso hacia el interior del peronismo y con la oposición,: la reglamentación del RIGI y pormenores de cómo será la inversión propuesta por la petrolera malaya para el sur del territorio bonaerense.Según admitieron en Calle 6, podrían existir aspectos tanto en la reglamentación como en lo finito del plan de instalación de la planta de GNL que. Por ese motivo, todavía habrá que esperar para que se conozca el régimen provincial.Asimismo, en el entorno de Kicillof no se cansan de recordar quepara que se radique la inversión en Bahía Blanca. En esa línea, dejan en manos de la Legislatura bonaerense la adhesión al RIGI nacional y. Por supuesto, el Gobernador no enviará nada que indique que se adhiere, pero lo dejará librado a la independencia de poderes siempre y cuando se defiendan los intereses provinciales.En la Provincia mantienen bajo siete llaves al proyecto, pero dejaron trascender que los incentivos a las grandes inversiones estarán atados a contraprestaciones de las empresas. Están en desacuerdo con “darle un cheque en blanco y que se lleven todos los recursos sin dejar nada y sin obligaciones de ningún tipo”. Es por eso que. A su vez, incluirá un artículo en el que se aclare expresamente que cada inversión deberá ser tratada por separado.Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca, busca que el municipio adhiera al RIGITal iniciativa ideada por Kicillof también tiene en vista la posible de llegada dey uno de las que se encuentra es carpeta es debido a los vínculos tejidos con China. Según pudo conocer este medio,. El monto de la inversión sería de mucho más que 200 millones de dólares –por lo que ingresaría en el esquema del RIGI- y la localización podría ser en el Puerto de Bahía de Blanca.En este marco, en conferencia de prensa y ante la consulta de, el ministro de Gobierno,, habló sobre el proyecto de RIGI bonaerense. Al respecto, dijo que “ese proyecto ya está avanzado, pero cuando uno presenta un proyecto en la Legislatura, más allá del trabajo técnico, jurídico, de establecer las normas,, sobre todo en un momento en donde el oficialismo no tiene los votos necesarios como para poder aprobar un proyecto”.En cuanto a la instalación de la planta de GNL, contó que “la semana pasada tuvimos una reunión con las autoridades de ambas Cámaras y con los jefes de nuestro bloque para darnos una tarea política. En ese encuentro”. Entonces, agregó: “Se los invitó a formar parte de la discusión sobre un eventual régimen provincial de fomento de las grandes inversiones y como producto de esa reunión se decidió esta semana invitarlos a participar a los otros bloques en una visita a Bahía Blanca”.El Ministro remarcó que el objetivo es “recorrer el puerto, la zona y la infraestructura existente como para conocer de primera mano de qué se trata un eventual proyecto instalado ylos diferentes aspectos técnicos y políticos, obviamente, de ese proyecto”.Más adelante, reiteró que “el RIGI nacional se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires” y lanzó: “Creemos y estamos convencidos porque también lo ha hecho y lo ha dicho la empresa Petronas en su momento cuando anunció la inversión,por distintos motivos que ya hemos abundado que tienen que ver con la infraestructura existente, por la fuerza de trabajo capacitada, por el puerto que ya existe".Finalmente, Bianco consideró: “, no a las decisiones meramente políticas y sobre todo cuando se quiere perjudicar a una provincia”.