Vacaciones de invierno y bolsillos ajustados: cómo fue el panorama en la Provincia

De acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viajaron 4,9 millones de turistas por las vacaciones de invierno, un 11,9% menos que el año pasado. El gasto promedio diario rondó los $60 mil, y la estadía media bajó a 4,1 días. Cómo fue el impacto en la Provincia

