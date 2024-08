Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de julio de 2024 EXPECTATIVAS

Kicillof le abre la puerta al RIGI de Milei y propone su ley complementaria

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires todavía no presentó su propio proyecto para regular inversiones. Mientras tanto, sigue a la espera de la reglamentación del régimen nacional.

