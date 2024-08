Volver | La Tecla Nacionales 27 de julio de 2024 REGIONALES

YPF suma una auditora internacional para definir la ubicación de la planta de GNL

La petrolera estatal designó a la firma Arthur D. Little para revisar las ofertas presentadas por Río Negro y Buenos Aires para recibir una inversión estimada en US$ 30.000 millones que busca exportar el gas de Vaca Muerta

