26 de julio de 2024

Milei prepara un acto importante en la Provincia para posicionarse de cara a las legislativas

Con las elecciones de medio término en la mira, La Libertad Avanza tiene intenciones de organizar un acto en la capital bonaerense. Podría participar el sector PRO ligado a Patricia Bullrich.

