Volver | La Tecla Nacionales 25 de julio de 2024 BOLETIN OFICIAL

El Gobierno oficializó el bono para jubilados: cómo quedan los haberes en agosto

El decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial. La presidencia de Javier Milei ya entregó ocho bonos desde el comienzo de su gestión. De esta manera, las jubilaciones mínimas pasarán a ser de $295.454,42 en agosto.

Compartir