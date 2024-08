Volver | La Tecla Municipios 22 de julio de 2024 ENCONTRONAZO

Funcionario municipal agredió al presidente de la Sociedad Rural de San Pedro

En la Fiesta de la Naranja y en presencia del intendente local y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, el secretario de Producción local increpó al titular de la entidad agropecuaria y a su esposa.

Compartir