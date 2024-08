RIGI bonaerense: Kicillof busca reunir a la tropa legislativa antes de enviar el proyecto

El gobierno de la provincia de Buenos Aires arrancó la semana con los tapones de punta contra el presidente, Javier Milei, en medio de la polémica por la instalación de la planta de GNL. En ese marco, el gobernador Axel Kicillof todavía no envió el proyecto de creación de un RIGI bonaerense y busca consensos internos en la Legislatura.



El lunes pasado Kicillof anunció que trabaja en la presentación de una iniciativa para dar origen a un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas. De esta manera, busca contrapesar a la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo de atraer capitales multimillonarios para la provincia de Buenos Aires.



Al respecto, desde la Gobernación bonaerense señalaron a La Tecla que hasta el momento el proyecto no fue presentado en la Legislatura y que esperan hacerlo en los próximos días. En ese sentido, indicaron que la propuesta está armada casi por completo y es coordinada por el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica conducido por Augusto Costa.



Asimismo, desde el entorno del Gobernador dieron a conocer que la intención es reunir a las principales figuras legislativas de Unión por la Patria antes de enviar el proyecto. En medio de las diferencias internas del espacio, la idea del Poder Ejecutivo –según pudo conocer este medio- es evitar tensiones con los distintos sectores que intervienen en el parlamento y entre los que se destacan La Cámpora –y sus aliados- y el Frente Renovador.



Como muestra del trabajo coordinado y para bajar la espuma en un clima interno que no es el mejor, días atrás Kicillof se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. El encuentro fue luego de que se aprobara en la Cámara baja el proyecto de ley de creación de la Empresa Bonaerense de Emergencias de Salud y también para trazar el panorama legislativo que se viene.



“Continuaremos trabajando en conjunto y generando consensos para seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la salud, la educación, el empleo y garanticen el bienestar de todos los bonaerenses”, dijo Dichiara. En la reunión también se resaltó la tarea que tuvieron el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, y el diputado, Juan Pablo de Jesús.



En las últimas horas escaló la conflictividad entre la provincia de Buenos Aires y Nación ante las declaraciones de Milei que generaron una respuesta de Kicillof. Entre otras polémicas afirmaciones, el Presidente expresó que la inversión que tiene a la petrolera Petronas como protagonista de realizará en Río Negro y no en tierras bonaerenses porque “tiene el lastre de tener a Kicillof, que es un expropiador serial”, y agregó que “si hubiese querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”.



"Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad”, sostuvo el Gobernador como respuestas en sus redes sociales. En tanto, lanzó: "La bronca que me causa la improvisación y los desequilibrios del presidente no va a debilitar ninguna de mis convicciones. En este marco, nuestra tarea es urgente: fortalecer un escudo y una red para proteger al pueblo bonaerense de las agresiones de Milei y contribuir a la construcción de una alternativa para la Argentina".



Desde Calle 6 sostienen que las presiones que realizan desde la Casa Rosada harán que se retrasen los tiempos en la realización de la inversión que se estima de unos 50 mil millones de dólares. Sin entrar en discusiones con otras provincias ni con la empresa malaya, ponen el foco en los reclamos realizados a la administración nacional y le piden sensatez ante una gestión clave.