El Gobierno reglamentó los cambios en el impuesto a las Ganancias

Tal como indicaron desde la gestión libertaria, se mantendrá la baja del piso a $1,8 millón para solteros (unos $1.5 millón netos) y $2,2 millones para personas con dos hijos ($1,95 millón netos) votada. Un millón de trabajadores volverán a pagar el tributo.

