Buenos Aires 20 de julio de 2024 GUARDIAS EN PROBLEMAS

La vuelta del Impuesto a las Ganancias complica a los médicos

La Provincia está en alerta por posibles problemas en emergencias del sistema de salud público. Prestadores privados no brindan los mismos servicios. Bajas en obras sociales e incertidumbre por Ganancias.

