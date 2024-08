Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2024 ELECCIONES EEUU

Biden cada vez más solo: Obama también cree que debería replantear su candidatura

Preocupado por las encuestas y las últimas intervenciones del candidato demócrata, el expresidente estadounidense se suma a quienes consideran que Joe Biden no debería pelear por la reelección.

Compartir