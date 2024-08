Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2024 EN CABA

Un hombre murió al pisar una tapa floja y caer en la boca de ventilación de un estacionamiento

Una trágica secuencia se vivió a metros del Obelisco, cuando un hombre pisó la tapa de una boca de ventilación de un garaje privado, que cedió y causó su caída por más de 10 metros.

