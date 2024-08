Es oficial: el gobierno nacional echó a Julio Garro de la Subsecretaría de Deportes

Tras el revuelo que generaron sus declaraciones en Urbana Play en las que sugirió que el capitán de la Selección argentina -Lionel Messi- debería pedir disculpas tras los cantos "racistas" en los festejos albicelestes, Julio Garro fue apartado de su cargo en la Subsecretaría de Deportes de la Nación.

A pesar de que el ex intendente de la Plata se había echo cargo de sus palabras y despegó al gobierno diciendo que, “No lo hice en nombre del Gobierno. Lo hice con la mejor de las intenciones, desde lo humano, no avalo la discriminación de ningún tipo. Jamás le exigiría a una persona que nos dio tantas alegrías, que es mi ídolo, que haga algo”. Sus declaraciones no gustaron en el gobierno y por eso se tomó esta decisión.

Por su parte el presidente Javier Milei había retuiteado un post donde pedían la cabeza de garro, “garro tiene que estar afuera”. Hace instantes la oficina de la Presidencia emitió el comunicado a través de “X” informando la desvinculación de Julio Garro.