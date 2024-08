Volver | La Tecla Nacionales 17 de julio de 2024 RIGI BONAERENSE

“Tendría que empezar a bajar impuestos”: el Gobierno cruzó directamente a Axel Kicillof

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof tras la decisión de impulsar un régimen de inversiones paralelo en la Provincia. “Allá él, tiene que responder con su electorado”, señaló el Jefe de Gabinete.

