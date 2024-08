Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2024 POSICIONAMIENTO

Bianco respaldó el RIGI bonaerense, pero pateó la pelota para que lo trate la Legislatura

El Ministro de Gobierno apoyó la decisión de Kicillof para crear un régimen para la Provincia, pero pidió discutirlo para que “no se dé un excedente de incentivos a empresas”.

Compartir