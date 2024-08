Polémica por la definición de una terna para el Juzgado Federal de Dolores

El Consejo de la Magistratura aprobó las ternas destinadas a cubrir 25 cargos vacantes en tribunales federales y la polémica se centró en la que se definió para ocupar el Juzgado Federal de Dolores. El proceso de selección de tres postulantes abrió una serie de especulaciones sobre la decisión final que se tomará para el nombramiento.



El Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores se encuentra vacante y es subrogado por Martín Bava desde el 2021. Hasta ese momento el juez Alejo Ramos Padilla fue quien ocupó la silla y que, entre otras causas, impulsó la investigación por espionaje ilegal al falso abogado Marcelo D’Alessio.



Después de tres años de iniciado el concurso destinado a cubrir el cargo, el miércoles pasado el Consejo de la Magistratura definió la terna que será elevada al presidente, Javier Milei. La misma está compuesta por la actual secretaria de ese Juzgado, Melina Sol Rodríguez; Matías Zalbajauregui, juez de ejecución penal en la justicia provincial de Dolores y María Cecilia Pereyra, quien trabaja en la Fiscalía federal de Dolores.



Rodríguez encabeza la terna y fue primera en el orden de mérito durante todo el concurso y proceso de selección, por su desempeño en el examen y sus antecedentes laborales y académicos. Hace diez años que trabaja en el Juzgado Federal de Dolores, en donde es secretaria y anteriormente lo hacía en la justicia provincial y federal tanto de Mar del Plata como de Dolores. Además, es vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina y también docente. Después se ubica -con 30 puntos por debajo- Zalbajauregui, quien es juez de ejecución penal provincial en Dolores y durante todo el concurso se ubicó en el sexto lugar.



La tercera ternada es Pereyra, que se encuentra en la Fiscalía federal de Dolores y es secretaria del fiscal federal de Juan Pablo Curi -que en la investigación de Ramos Padilla a D’Alessio tuvo posturas contrarias a las iniciativas del juez-. Además, durante el concurso se ubicó en el puesto Nº 12 con cerca de 40 puntos menos de antecedentes que Rodríguez. Tal situación la dejó fuera del llamado a entrevistas inicialmente, pero luego pudo acceder gracias al cupo de género tal como lo determina el artículo 40 del reglamento de los concursos.



En este marco, de manera sorpresiva y sobre el filo de la sesión plenaria del miércoles pasado, se presentó una propuesta “de consenso” para el concurso N° 465 con el que se cubrirá la vacante dejada por Ramos Padilla en 2021. La moción, que contaba con el respaldo original de siete miembros del Consejo, fue votada por el resto del plenario y aprobada por unanimidad. De esta forma, María Cecilia Pereyra, quien estaba muy por debajo en la lista de mérito, se metió en el trío sobre el cual el Poder Ejecutivo deberá elegir su candidato.



Según pudo conocer La Tecla, en el ámbito de la justicia federal el método de selección de jueces se compone de varias etapas, algunas más técnicas y transparentes, y otras más discrecionales, en las que muchas veces se imponen elementos no vinculados a la formación y al conocimiento. Asimismo, en junio de 2021 se llevaron a cabo los exámenes para el concurso y a los resultados de los testeos se le sumó la evaluación de los antecedentes de cada carrera profesional.



En este caso en particular se desataron una serie de especulaciones en torno al proceso de selección y conformación final de la terna. Según lo previsto en el reglamento, con la suma de los resultados de exámenes y evaluación de antecedentes, la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo estableció el 16 de febrero de 2022 el orden de mérito provisorio. En esa instancia, de quienes finalmente quedaron ternados, solo figuraba Melina Sol Rodríguez, que encabezaba la nómina (167,10 puntos). Zalbajáuregui (139,50 puntos) había rankeado sexto, mientras que María Cecilia Pereyra (129,70 puntos), en el doceavo casillero.



Unos meses después, el 11 de mayo de 2023, fue el momento de las entrevistas. Ya en febrero de 2024, cuando la Comisión de Selección de Magistrados elevó la propuesta de terna, sin diferencias evidentes en las exposiciones, el orden había cambiado: Rodríguez seguía en el primer puesto, pero Zalbajauregui aparecía en el tercero y Pereyra había escalado al cuarto lugar. La Comisión de Selección aprobó por mayoría una terna que mantenía a Rodríguez en el primer lugar y Pereyra no estaba en ese trio.



Las consejeras Jimena de la Torre y María Alejandra Provítola presentaron una terna en disidencia parcial en la que pretendían quitar a Rodríguez del terceto e ingresar a Pereyra. La propuesta fue insistente a pesar de que la Comisión de Selección ya se había expedido sin dar lugar a su planteo. Finalmente se presentó al Plenario del Consejo la propuesta “de consenso” referida, apoyada por siete consejeros y votada por todos, en la que se mantuvo a Rodríguez en el primer lugar y se excluyó a otro concursante para ingresar a Pereyra.



El miércoles 10 se realizó el Plenario del Consejo de la Magistratura en el que aprobó siete concursos destinados a cubrir 25 cargos de juez en el Poder Judicial de la Nación. La jornada fue presidida por el titular del cuerpo y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.



Asimismo, participaron del encuentro los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Hugo Galderisi, Álvaro González, Luis Juez, Alberto Agustín Lugones, Miguel Piedecasas, María Inés Pilatti Vergara, María Alejandra Provítola, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Roxana Reyes, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi.