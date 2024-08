Volver | La Tecla Nacionales 16 de julio de 2024 MESA TRIPARTITA

Con la reforma laboral bajo el brazo, el Gobierno recibe a la CGT

Este martes el secretario de Trabajo recibirá a los secretarios generales de la central. Se necesitan modificaciones "con mayor profundidad" aseguró el jefe de ministros Guillermo Francos. Pablo Moyano adelantó que no será parte de la comitiva gremial.

