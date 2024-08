Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2024 SALUD

Por Francisco Messina

franmessina

Guardias: privado apagado, público saturado

La Provincia está en alerta por posibles problemas en emergencias del sistema de salud público. Prestadores privados no brindan los mismos servicios. Bajas en obras sociales e incertidumbre por Ganancias.

Compartir