La recaudación por retenciones del sector del agro no logra dar el salto

Un informe elaborado dio a conocer que durante el primer semestre del 2024 los números no logran superar lo registrado en el mismo período de 2021 y 2022. Las expectativas para lo que queda del año.

