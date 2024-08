Caputo sobre la nueva política monetaria: “No se van a imprimir más pesos en Argentina”

En Radio Mitre, el ministro de Economía de la nación se refirió a lo que será la nueva etapa económica del gobierno y adelantó las proyecciones sobre la inflación con la nueva política económica. Sostuvo que con estas medidas "no hay razones macroeconómicas para que haya inflación".



Esta tarde el Subrayó además que el objetivo es claro: "Estamos en un proceso de convergencia en el mercado de dinero para asegurarnos que terminamos eliminando la inflación".

El ministro enfatizó los logros alcanzados en el corto plazo: "En seis meses hemos terminado con el déficit fiscal, el cuasifiscal y estamos yendo a emisión cero", añadió optimista que, como resultado, "podríamos ir rápidamente a una inflación de un país normal".

Respecto a la reciente subida del dólar blue, que alcanzó los $1500 el viernes, Caputo opinó que aunque el mercado paralelo puede experimentar volatilidad, no vislumbra una situación de crisis. "No me quita para nada el sueño porque soy un fundamentalista de la macroeconomía", afirmó.

El ministro pronosticó que la brecha cambiaria "claramente" se va a acortar con las nuevas políticas implementadas, lo cual, según él, facilitará una salida del cepo mucho más sencilla.





En el marco de las declaraciones en Radio Mitre, Caputo reiteró la importancia de mantener el rumbo económico trazado, subrayando que las medidas adoptadas están orientadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a reducir los índices inflacionarios de manera sostenida.

Según sus palabras, "estamos creando las bases para un crecimiento económico firme y estable" y aseguró que "el camino que hemos elegido nos llevará hacia una economía más sólida y menos volátil".