Intendentes peronistas de la Primera y otra cumbre ante la preocupación por la crisis

Una decena de jefes comunales de Unión por la Patria se congregaron con el objetivo de analizar la coyuntura. Banca a Axel Kicillof y críticas a Javier Milei.

