Buenos Aires 12 de julio de 2024 PRESTACIÓN

El Gobierno bonaerense confirmó la incompatibilidad de un plan provincial con uno nacional

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmaron que el Plan Más Vida es incompatible con la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, la cual está a cargo del Ministerio de Capital Humano. ¿Quiénes no podrán cobrar el Plan Más Vida?

