Cómo se realiza el trámite para poder autorizar a un tercero a manejar un auto

A través de la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial semanas atrás, el Gobierno reglamentó la derogación de la cédula azul para la conducción de cualquier vehículo en la Argentina.

