El Gobierno mete la cuchara en la interna PRO: “Hay que buscar la forma de trabajar en conjunto”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la relación del Gobierno con el expresidente Mauricio Macri. "Hay que buscar la forma de trabajar en conjunto en la gestión y en lo político electoral", señaló.

